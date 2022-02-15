51-річна Наомі Кемпбелл знялась для глянцю з 9-місячною донькою: як виглядає її перша обкладинка
Джерело:British Vogue
У травні 2021 року британська супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою – у неї народилась донька. З 9-місячною крихіткою вона знялась для обкладинки British Vogue і розповіла про її появу на світ.
Несподіване материнство Наомі Кемпбелл у 50 років шокувало весь світ. Західні ЗМІ писали, що супермодель вдалась до послуг сурогатної матері, бо ніхто не бачив її вагітною. Однак у новому інтерв'ю вона неоднозначно заявила, що не усиновлювала дівчинку.
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Наомі Кемпбелл про народження доньки
Вона не була усиновлена, це моя дитина. Я можу на пальцях однієї руки полічити людей, які знали, що у мене буде дитина. Вона – найбільше благословення, яке я могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила,
– заявила Наомі Кемпбелл.
Це все, що вона розповіла British Vogue про народження доньки. Решту деталей, як і її ім'я, супермодель пообіцяла розкрити у власній книжці. Щоправда, писати її вона ще не почала.
Разом з тим Наомі Кемпбелл зізналась, що її аж ніяк не бентежить те, що вона стала мамою лише в 50 років. Ба більше, зірка заохочує своїх старших друзів теж народжувати дітей. "Я усім кажу – робіть це! Не вагайтесь", – розповіла модель.
Знаменитість розповіла про крихітку, що та "дуже добре спить, майже не плаче, багато сміється і любить подорожувати".
Наомі Кемпбелл на обкладинці глянцю з 9-місячною донькою
На обкладинці березневого номера British Vogue Наомі Кемпбелл позувала з донькою на руках, дівчинка була повністю роздягнена. Сама модель постала у чорній сукні з оголеною талією, а її волосся зачесали в дуже пишну укладку.
Автором рідкісних кадрів зіркової матусі став відомий американський фешн-фотограф Стівен Майзель.
Наомі Кемпбелл з 9-місячною донькою на обкладинці глянцю / Фото British Vogue
Що відомо про доньку Наомі Кемпбелл
- Побудувавши успішну кар'єру моделі, Наомі Кемпбелл 10 років мріяла стати матір'ю. Про народження доньки вона оголосила 18 травня 2021-го, опублікувавши фото з її ніжками.
- Лише в липні папараці заскочили зірку на прогулянці з дитиною. Вона гуляла з візочком по вулицях Нью-Йорка.
- У вересні, через 4 місяці після появи дівчинки на світ, вона вперше розповіла про неї пресі. Тоді модель називала її дитиною мрії – "дуже незалежною, дуже розумною і пильною".