Неожиданное материнство Наоми Кэмпбелл в 50 лет шокировало весь мир. Западные СМИ писали, что супермодель прибегла к услугам суррогатной матери, потому что никто не видел ее беременной. Однако в новом интервью она неоднозначно заявила, что не усыновляла девочку.

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Наоми Кэмпбелл о рождении дочери

Она не была усыновлена, это мой ребенок. Я могу по пальцам одной руки сосчитать людей, которые знали, что у меня будет ребенок. Она – самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала,

– заявила Наоми Кэмпбелл.

Это все, что она рассказала British Vogue о рождении дочери. Остальные детали, как и ее имя, супермодель пообещала раскрыть в собственной книге. Правда, писать ее она еще не начала.

Вместе с тем Наоми Кэмпбелл призналась, что ее отнюдь не смущает то, что она стала мамой только в 50 лет. Более того, звезда поощряет своих старших друзей тоже рожать детей. "Я всем говорю – делайте это! Не сомневайтесь", – рассказала модель.

Знаменитость рассказала о крохе, что та "очень хорошо спит, почти не плачет, много смеется и любит путешествовать".

Наоми Кэмпбелл на обложке глянца с 9-месячной дочерью

На обложке мартовского номера British Vogue Наоми Кэмпбелл позировала с дочерью на руках, девочка была полностью раздета. Сама модель предстала в черном платье с обнаженной талией, а ее волосы зачесали в очень пышную укладку.

Автором редких кадров звездной мамочки стал известный американский фэшн-фотограф Стивен Майзель.

Наоми Кэмпбелл с 9-месячной дочерью на обложке глянца / Фото British Vogue

Что известно о дочери Наоми Кэмпбелл