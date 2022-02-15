Неожиданное материнство Наоми Кэмпбелл в 50 лет шокировало весь мир. Западные СМИ писали, что супермодель прибегла к услугам суррогатной матери, потому что никто не видел ее беременной. Однако в новом интервью она неоднозначно заявила, что не усыновляла девочку.
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Наоми Кэмпбелл о рождении дочери
Она не была усыновлена, это мой ребенок. Я могу по пальцам одной руки сосчитать людей, которые знали, что у меня будет ребенок. Она – самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала,
– заявила Наоми Кэмпбелл.
Это все, что она рассказала British Vogue о рождении дочери. Остальные детали, как и ее имя, супермодель пообещала раскрыть в собственной книге. Правда, писать ее она еще не начала.
Вместе с тем Наоми Кэмпбелл призналась, что ее отнюдь не смущает то, что она стала мамой только в 50 лет. Более того, звезда поощряет своих старших друзей тоже рожать детей. "Я всем говорю – делайте это! Не сомневайтесь", – рассказала модель.
Знаменитость рассказала о крохе, что та "очень хорошо спит, почти не плачет, много смеется и любит путешествовать".
Наоми Кэмпбелл на обложке глянца с 9-месячной дочерью
На обложке мартовского номера British Vogue Наоми Кэмпбелл позировала с дочерью на руках, девочка была полностью раздета. Сама модель предстала в черном платье с обнаженной талией, а ее волосы зачесали в очень пышную укладку.
Автором редких кадров звездной мамочки стал известный американский фэшн-фотограф Стивен Майзель.
Наоми Кэмпбелл с 9-месячной дочерью на обложке глянца / Фото British Vogue
Что известно о дочери Наоми Кэмпбелл
- Построив успешную карьеру модели, Наоми Кэмпбелл 10 лет мечтала стать матерью. О рождении дочери она объявила 18 мая 2021 года, опубликовав фото с ее ножками.
- Лишь в июле папарацци засняли звезду на прогулке с ребенком. Она гуляла с коляской по улицам Нью-Йорка.
- В сентябре, через 4 месяца после появления девочки на свет, она впервые поведала о ней прессе. Тогда модель называла ее ребенком мечты – "очень независимым, очень умным и внимательным".