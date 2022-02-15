Несподіване материнство Наомі Кемпбелл у 50 років шокувало весь світ. Західні ЗМІ писали, що супермодель вдалась до послуг сурогатної матері, бо ніхто не бачив її вагітною. Однак у новому інтерв'ю вона неоднозначно заявила, що не усиновлювала дівчинку.

Цікаво Зірка "Гри престолів" Софі Тернер вдруге вагітна, – ЗМІ

Наомі Кемпбелл про народження доньки

Вона не була усиновлена, це моя дитина. Я можу на пальцях однієї руки полічити людей, які знали, що у мене буде дитина. Вона – найбільше благословення, яке я могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила,

– заявила Наомі Кемпбелл.

Це все, що вона розповіла British Vogue про народження доньки. Решту деталей, як і її ім'я, супермодель пообіцяла розкрити у власній книжці. Щоправда, писати її вона ще не почала.

Разом з тим Наомі Кемпбелл зізналась, що її аж ніяк не бентежить те, що вона стала мамою лише в 50 років. Ба більше, зірка заохочує своїх старших друзів теж народжувати дітей. "Я усім кажу – робіть це! Не вагайтесь", – розповіла модель.

Знаменитість розповіла про крихітку, що та "дуже добре спить, майже не плаче, багато сміється і любить подорожувати".

Наомі Кемпбелл на обкладинці глянцю з 9-місячною донькою

На обкладинці березневого номера British Vogue Наомі Кемпбелл позувала з донькою на руках, дівчинка була повністю роздягнена. Сама модель постала у чорній сукні з оголеною талією, а її волосся зачесали в дуже пишну укладку.

Автором рідкісних кадрів зіркової матусі став відомий американський фешн-фотограф Стівен Майзель.

Наомі Кемпбелл з 9-місячною донькою на обкладинці глянцю / Фото British Vogue

Що відомо про доньку Наомі Кемпбелл