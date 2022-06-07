До Італії Тіна Кароль прибула не тільки з благодійною, а й з культурною метою. Перед сольником вона прибула на зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України Ярославом Мельником, а після – помолилася за Україну у Ватикані.
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Тіна Кароль у Ватикані
Наступного дня після концерту, 4 червня, співачка прибула до Ватикану. Там вона познайомилася з Надзвичайним і Повноважним Послом України при Святому Престолі у Ватикані Андрієм Юрашем. Разом з ним Кароль відвідала Сади Ватикану, а згодом потрапила на святкову службу Папи Римського в Собор Святого Петра. Вона відбулася з нагоди католицької Святої Трійці.
У найбільшій християнській церкві світу зірка помолилася за мир в Україні, але зізналася, що звертатися до Господа під час війни – непросто.
Особливо боляче звертатися до Бога у момент, коли церкви в Україні бомбить та спалює вщент російський ворог. Війна служить лише інтересам темряви. Але Господь дарував людству надію, саме нею сповнений український народ на своєму героїчному шляху до перемоги,
– висловилася Тіна Кароль.
Тіна Кароль на святковій службі Папи Римського / Фото з фейсбуку співачки
Тіна Кароль з Андрієм Юрашем у Садах Ватикану / Фото з фейсбуку співачки
Тіна Кароль з Андрієм Юрашем у Садах Ватикану / Фото з фейсбуку співачки
Яким був концерт Тіни Кароль у Римі
На концерті Тіни Кароль у Римі був аншлаг.
"Вечір музики, надії та світла подарувала сьогодні неперевершена Тіна Кароль українцям Риму. Улюблені хіти, зворушливі народні українські пісні, стародавні лемківські колискові виконала співачка разом зі своїми відданими слухачами. Це був неймовірний вечір єднання. Вечір краси. Вечір України", – йдеться у фейсбуці посольства України в Італії.
Нагадаємо, європейський тур Тіни Кароль – благодійний. Гроші від продажу квитків йдуть у фонд співачки "Полюс тяжiння", який до 24 лютого підтримував дитячі онколікарні України, а після – ще й надає медичну допомогу дітям, постраждалим у війні.
Усі виступи артистки зараз – моноконцерти, на яких вона з'являється сама, без музикантів, балету та спецефектів.