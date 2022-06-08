Миллионы людей потеряли жилье из-за жестокой войны, которую начала Россия. Максим Чмерковский родом из Одессы, но уже долгое время живет с семьей в США. Он не сумел оставить земляков без помощи.

Смотрите также Макс Чмерковский из "Танцев" строит на Львовщине модульный городок для переселенцев: видео

Модульный городок от Макса Чмерковского

Когда началась полномасштабная война, Максим вместе с отцом и братом создал благотворительную организацию "Баранова 27". Именно такой адрес имел дом хореографа, в котором он с детства жил с родителями в Одессе. Сначала организация занималась гуманитарной помощью, но когда Чмерковские увидели, как живут сейчас земляки, вынужденно покинувшие родные дома, решили помогать им другим способом.

Нам отправляли благодарственные фото с нашей помощью, а я смотрю – позади на фото помещения, где проживают эти люди. И понимаю, что это полуразрушенное строение и так жить нельзя,

– сказал Чмерковский.

Организация уже собрала средства на строительство 40 модульных домов. В каждом из них может жить семья из двух взрослых и двоих детей. Такой дом может служить жизни примерно 10 лет. В ближайший месяц переселенцы смогут поселиться в домиках. Максим отмечает, что это только начало, и он в дальнейшем будет помогать тем людям, которые из-за российских оккупантов потеряли свои дома.

Как звезды помогают Украине