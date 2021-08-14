Перші місця в чартах і світові перемоги: українські зірки, пісні яких звучать у всьому світі

Зовсім скоро вся Україна святкуватиме 30 річницю незалежності. Ці роки були непростими, але не пройшли без здобутків та світового визнання. Музична індустрія України також викликає повагу у всесвітньо відомих зірок. Які артисти прославили нашу країну за роки самостійності – читайте в матеріалі Showbiz 24.

Існує небагато таких композицій, що, здається, лунають у кожному куточку світу. Потрібен справжній талант, щоб справляти на публіку таке враження. Та українські артисти сміливо підкорюють світові чарти, захоплюють аудиторію та вражають силою вокалу. Й країна ними пишається.

Зверніть увагу 5 українських фільмів, за які не соромно: огляд до Дня Незалежності

Українські зірки, що прославилися у світі завдяки пісням

Тіна Кароль

Популярна співачка почала свою кар'єру близько 16 років тому. Перше світове визнання вона здобула на міжнародному конкурсі Євробачення-2006, де виступила з піснею Show Me Your Love та зайняла 7 місце.

Третій альбом Тіни Кароль "Полюс притяжения" записувався на лондонській студії та став платиновим. У 2016 році зірка гастролювала Великою Британією, Латвією, Сполученими Штатами та Білоруссю.

Виконавиця часто буває за кордоном, де представляє нові треки. Нещодавно вона була в Казахстані, де презентувала альбом "Красиво".

Варто пригадати й колаборацію Тіни Кароль та знаменитого репера Snoop Dogg – пісня Blow Your Mind. Артистка зізнавалась, що записала свій уривок лиш за годину.

Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE – Blow Your Mind: дивіться відео онлайн



Настя Каменських

Українська співачка прославилась завдяки дуетові "Потап і Настя". Однак він розпався у 2017 році, а Настя Каменських розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK.

Наступного року артистка випустила сингл Peligroso іспанською та англійською мовами. Трек швидко здобув популярність у Латинській Америці. NK полетіла до Маямі, де на латиноамериканських радіостанціях і американських телеканалах презентувала композицію. Вона є першою співачкою з України, яку запросили на церемонію вручення Латиноамериканських Греммі.

Сингл Elefante вийшов у 2019 році – його кліп на ютубі подивилися більш як 100 мільйонів разів. До того ж він протримався у чартах Shazam понад 10 місяців.

Неймовірний успіх здобув альбом ECLÉCTIKA з латиноамериканськими піснями. Він став відомим не тільки у Мексиці, але й у Сполучених Штатах. Настя Каменських навіть з'явилась на сайті знаменитого видання HOLA! USA, для якого знялась у фотосесії. У статті розповіли про один з хітів альбому – Película, натхненний популярним мексиканським святом El Día de Muertos, український колорит, що залишається помітним, та настрій альбому.



Настя Каменських для глянцю / Фото HOLA! USA

"ДахаБраха"

Український етногурт сформувався на початку 2000-х, а концертну діяльність розпочав у 2004. Його світове визнання, здається, навіть більше, аніж українське. Група постійно виступає на фестивалях – Гластонбер (Велика Британія), Bonnaroo (США), Womad (Велика Британія), Roskilde (Данія), Pohoda (Словаччина), Womadelaide (Австралія), Womad New Zealand (Нова Зеландія), Sziget (Угорщина).

У 2007 році "ДахаБраха" випустила альбом "Ягудки", до якого увійшла пісня "Шо з-под дуба". Цей трек лунав в епізоді другого сезону американського телесеріалу "Фарґо" (2017), в рекламному ролику бренду для гоління Девіда Бекхема House 99, а також вперше в ефірі американської радіостанції KEXP та в шоу каналу BBC Two. "ДахаБраха" – "Шо з-под дуба" в ефірі BBC Two: дивіться відео онлайн

У 2020 році всесвітньо відомий ліванський дизайнер Елі Сааб використав у представленні своєї колекції на весну-літо 2021 музику "ДахаБраха".

Руслана

Кар'єра виконавиці розпочалась ще в 1993 році, коли Руслана брала участь у різноманітних фестивалях. Через 10 років вона випустила альбом "Дикі танці" з гуцульськими мотивами. Примітно, що над платівкою зірка працювала в Лондоні.

Читайте також Руслана Лижичко анонсувала вихід нового альбому – продовження "Диких танців"

З однойменною піснею у 2004 році Руслана перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення, після чого здобула світову популярність. Артистка стала найкращою виконавицею 6 Азійського фестивалю пісні в Сеулі, отримала нагороду World Music Awards за найбільшу кількість проданих альбомів "Дикі танці".

Платівка отримала золоті та платинові диски в Бельгії, Греції, Чехії, а Руслана отримала ще кілька нагород у Туреччині, Румунії, Німеччині та Македонії.

Руслана – "Дикі танці" на Євробаченні-2004: дивіться відео онлайн



Джамала

Українська співачка кримськотатарського походження на початку кар'єри брала участь в українських та італійських фестивалях.

У 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні з піснею "1944". Після цього вона підписала контракт з Universal Music Group, який через місяць видав її альбом "1944" в Європі та США.

Джамала – 1944 на Євробаченні-2016



Співачка отримала нагороду Eurostory Awards 2016 за найкращий рядок у пісні для Євробачення, а також премію Marcel Bezencon Award у номінації Мистецький приз.

У 2020 році Джамала знялась у фільмі "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), який вийшов на стрімінговій платформі Netflix.

KAZKA

Гурт був створений у 2017 році, тогоо ж року вийшла їхня дебютна пісня "Свята", яка миттєво підкорила слухачів України. Згодом KAZKA взяла участь у шоу "Х-Фактор", але покинула шоу в 5 ефірі.

Та найбільшу популярність в Україні та світі здобула композиція "Плакала". Вона вперше потрапила до одного зі світових чартів топ-10 Global Shazam. Окрім того, кліп на ютубі набрав понад 380 мільйонів переглядів – що є абсолютним рекордом. Різні музичні рейтинги ставили на перші місця "Плакала" в Україні, Латвії, Казахстані, Вірменії, Росії, Болгарії, Узбекистані, Колумбії та в багатьох інших країнах.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн



Світовий успіх дав можливість гурту записати спільний сингл разом з відомою швейцарською групою Kadebostany.

Go_A

З 2012 до 2020 року про український електрофольк гурт практично не було відомо. Українці дізналися про колектив вже тоді, коли їх запросили на нацвідбір Євробачення-2020. Вони перемогли з піснею "Соловей", але через пандемію коронавірусу міжнародний конкурс скасували.

Вже наступного року Євробачення таки відбулося. Гурт поїхав з новою піснею SHUM, яка буквально підкорила увесь світ. За загальними підсумками Go_A посіли 5 місце, а за глядацьким голосуванням – друге.

Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн



Після конкурсу пісня гурту для Євробачення-2021 очолила чарти Spotify та iTunes в Австралії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Ізраїлі, Ісландії, Данії, а також світовий рейтинг вірусних композицій.

Зараз колектив планує колаборації та спільні концерти разом із переможцем Måneskin та з представниками інших країн, які в захопленні від виступу української групи. Сам італійський гурт вважає, що на конкурсі найкращою піснею була SHUM. Також Україна увійшла у 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube та зайняла 2 місце.



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу

ONUKA

Дебют гурту стався у 2014 році. Головною родзинкою колективу є використання різноманітних музичних інструментів, на яких грає солістка Ната Жижченко.

Перший альбом ONUKА найактивніше продавався в Україні та Японії. У 2017 році колектив виступив на Євробаченні як запрошений артист. Після цього альбоми гурту стали ще більш популярними в Аргентині, Великій Британії, Естонії та США.

ONUKA гастролювали Китаєм, Сполученими Штатами та багатьма іншими країнами. Гурт брав участь також у різноманітних фестивалях.



ONUKA / Фото з інстаграму гурту

The Hardkiss

Вже наступного року після створення Юлія Саніна та Валерій Бебко підписали контракт із всесвітнім лейблом Sony BMG і французьким агентством Eye-Models. Один з їхніх перших кліпів Dance with me транслювали на каналі MTV у всіх країнах.

Чимало турів гурту пройшло не тільки в Україні, але й у Європі. Також The Hardkiss брав участь у французькому фестивалі Midem, виступав на одній сцені з The Prodigy, Enigma і Deftones.

Це цікаво Юлія Саніна, Alyona Alyona, Onuka та Артем Пивоваров представляють саундтрек до фільму

Багато пісень колективу є англійською мовою, що допомагає просувати їхні композиції та альбоми за кордоном. Однак The Hardkiss створює хіти й українською, популяризуючи нашу країну та її музичну індустрію.

The Hardkiss – "Жива": дивіться відео онлайн



"Антитіла"

Перший альбом колективу на чолі з Тарасом Тополею вийшов у 2007 році, а наступного року пісні гурту стали дуже популярними в Україні. Згодом їхня кар'єра почала розвиватися за кордоном – вони стали хедлайнерами MTV Headbangers, у 2016 – Bloor West Village у Торонто та представили Україну на фестивалі Sziget у Будапешті.



"Антитіла" / Фото з інстаграму гурту

Клавішник та аранжувальник гурту Сергій Вусик створив саундтрек до україно-нігерійського фільму "Легка як пір'їнка". Його прем'єра відбулась на Каннському кінофестивалі.

Після випуску альбому "Сонце" у 2017 році "Антитіла" відправилися у масштабний тур. Спершу вони виступали у містах України, а потім Америки та Канади: Чикаго, Міннеаполіс, Нью-Йорк, Даллас, Х'юстон, Сіетл та Ванкувер. Це були далеко не останні виступи групи за кордоном: у 2018 пройшов тур TDME в США та Канаді. Колектив усюди збирає повні зали та підкорює шанувальників.

Alyona Alyona

Близько 15 років виконавиця пише реп-тексти. Та широка аудиторія дізналась про Альону Савраненко лиш у 2018 році, коли вийшов її перший кліп "Рибки". Кілька наступних треків майже одразу стали хітами.

Реперка так само виступала на фестивалі Sziget у Будапешті. У 2020 році Alyona Alyona створила власний музичний лейбл ENKO. Вона часто стає авторкою синглів, які записує з іноземними виконавцями.

Alyona Alyona – "Залишаю свій дім": дивіться відео онлайн



Артистка по-справжньому отримала світове визнання: про неї писало безліч видань. Американський журнал Vogue назвав Alyona Alyona найнесподіванішою зіркою репу, а The New York Times порівняло її з американською виконавицею Азалією Бенкс. Альона виграла приз симпатій слухачів Public Choice Award премії Music Moves Europe Talent Awards та стала одною з найбільш перспективних європейців за версією Forbes.

В Україні є чимало артистів, про яких справді можна говорити з гордістю. Тим паче, як можна помітити, більшість зі всесвітньо популярних зірок створюють музику з українськими етнічними мотивами. У цих композиціях та альбомах присутня душа нашої країни, яку виконавці поширюють та популяризують за кордоном.