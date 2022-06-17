Артистка пригадала ранок того страшного дня, коли почалася повномасштабна війна. Тоня та її сім’я до останнього не вірили, що Росія наважиться на це. Тому не готувалися до виїзду зі столиці.

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Як Тоня Матвієнко тікала з Києва

Виконавиця разом з рідними у стресі виїжджала з Києва. Спершу вони зупинилися у Київській області, а згодом вирушили в Яремче, що на Івано-Франківщині.

Це була нелегка дорога. Спочатку нам потрібно було зупинитися в Київській області, а потім 25 годин у дорозі в Яремче. Здається, ми навіть не розмовляли з Арсеном. Уже у Яремче, я бачила, що він весь час із кимось листується, з кимось зідзвонюється. Тоді я його не чіпала,

– розповіла Тоня.

На третій день війни Арсен повідомив коханій, що повертається до Києва, і попросив берегти доньку Ніну: "Було неймовірно важко його відпускати, але я розуміла, що мій чоловік великий патріот і його рішення правильне".



Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму співачки

Життя Матвієнко та Мірзояна під час війни

Тоня з доньками виїхала до Португалії. А Мірзоян на початку березня повідомив, що готовий зустрічати ворогів зі зброєю в руках. Однак не повідомив, чи приєднався до ТрО або ЗСУ. Відомо, що артист активно допомагає нашим захисникам, волонтерить. Він перевозив автомобілі з Німеччини, куди згодом приїхала його кохана. Тож там закохані змогли зустрітися після тривалої розлуки. Про той день Матвієнко згадує зі сльозами на очах.

Зараз Тоня переїхала до Великої Британії. Саме там її донька Ніна піде в перший клас. Наразі артистка не повідомляє, коли планує повернутися в Україну, однак назавжди залишатися за кордоном точно не буде. Артистка лише намагається облаштувати життя своїх дітей, які були змушені втікати від війни.