З колишнім 28-річна Анна Неплях познайомилася в День святого Валентина – 14 лютого. Уже за п'ять днів вона прилетіла до нього на побачення в Париж. Однак ці стосунки тривали всього кілька тижнів. Їхня історія закінчилася незадовго після того, як Росія напала на Україну.

До теми "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях повернулась до України: "За 3 місяці змінила 8 країн"

Колишній Анни Неплях був росіянином

Як з'ясувалося, колишній "Міс України Всесвіт 2021" родом зі Санкт-Петербурга, але живе і працює на Кіпрі. Дівчина стверджує, що пішла від нього саме через російське громадянство.

Наразі всі стосунки з чоловіками з Росії, навіть етнічного походження, неможливі для мене. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями,

– сказала Анна Неплях.

"Людина повинна бути твоїх поглядів, вона повинна любити свою країну так, як ти її любиш. Я дуже пишаюся своїми друзями, які пішли воювати, усіма своїми знайомими, які волонтерять. У цьому ти відчуваєш стабільність. І в чоловікові, який буде поруч із мною, я також хочу відчувати цю стабільність. Навіть у найскрутніший час я маю знати, що він не покине свій будинок, що він буде обороняти тебе, свою країну та людей, яких насправді любить", – пояснила вона.

До речі, в інстаграм-сторіс Анна Неплях розповідала, що в перші дні війни хлопець підтримував її, допомагав виїхати до Європи, а потім вони опинилися по різні боки барикад, хоч нібито "мали спільне бачення ситуації".

З ким зустрічається "Міс України Всесвіт 2021" зараз

За три місяці війни в Україні Анна Неплях побувала у восьми країнах. Певний час вона жила на Балі, де закрутила роман з українцем. Днями дівчина повернулася до Києва, а її новий коханий залишився на острові. Тож вона не знає, чи надовго ці стосунки.

"Я не вірю у стосунки на відстані, якщо немає можливості зустрічатися регулярно, щонайменше раз на місяць. Він працює на Балі і не вірить у тривалі стосунки. Так і складаються наші відносини", – розповідала "Міс Україна Всесвіт 2021".

Ба більше, вона не виключає того, що закохається у військового.

Коли я дивлюся на наших хлопців зі ЗСУ, я думаю, що хочу дивитися на них постійно. Вони настільки красиві, мужні, веселі, з гарним почуттям гумору, енергійні. Напевно зараз хлопці з ЗСУ – це ідеальні чоловіки,

– заявила Неплях.