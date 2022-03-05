Відомий український співак Арсен Мірзоян залишився в Україні під час війни. Він показав, що готовий зустрічати окупантів.

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Арсен Мірзоян готовий зустрічати окупантів

На особистій сторінці у фейсбуці артист показав зброю, з якою "намагається подружитися". Він поділився, що вміє стріляти, а тому його рука не здригнеться.

Мірзоян не уточнював, чи вступив до ЗСУ або тероборони. Однак готовий захищати свій дім у будь-якому випадку.

Ми зустрічаємося з ним вночі… намагаюся подружитися, чи то з ним, чи то з собою… Завжди знав одне: вміння бити й вміння битись – це різні речі… але. Стріляти я добре вмію і рука не здригнеться. Рускофашискіє товаріщі йдіть на*** з України!!! Мені не потрібен цей досвід! Але…

– написав Арсен Мірзоян.



Зброя Арсена Мірзояна / Фото з фейсбуку артиста

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