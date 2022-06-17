Артистка вспомнила утро в тот страшный день, когда началась полномасштабная война. Тоня и ее семья до последнего не верили, что Россия решится на это. Потому не готовились к выезду из столицы.

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Как Тоня Матвиенко убегала из Киева

Исполнительница вместе с родными в стрессе уезжала из Киева. Сначала они остановились в Киевской области, а затем отправились в Яремче Ивано-Франковской области.

Это была нелегкая дорога. Сначала нам нужно было остановиться в Киевской области, а затем 25 часов в пути в Яремче. Кажется, мы даже не разговаривали с Арсеном. Уже в Яремче, я видела, что он все время с кем переписывается, с кем созванивается. Тогда я его не трогала,

– рассказала Тоня.

На третий день войны Арсен сообщил любимой, возвращается в Киев, и попросил беречь дочь Нину: "Было невероятно трудно его отпускать, но я понимала, что мой муж большой патриот и его решение правильное".



Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграмма певицы

Жизнь Матвиенко и Мирзояна во время войны

Тоня с дочками уехала в Португалию. А Мирзоян в начале марта сообщил, что готов встречать врагов с оружием в руках. Однако не сообщил, присоединился ли к ТрО или ВСУ. Известно, что артист активно помогает нашим защитникам, волонтерит. Он перевозил автомобили из Германии, куда позже приехала его любимая. Там влюбленные смогли встретиться после длительной разлуки. О том дне Матвиенко вспоминает со слезами на глазах.

Сейчас Тоня переехала в Великобританию. Там ее дочь Нина пойдет в первый класс. Пока артистка не сообщает, когда планирует вернуться в Украину, однако навсегда оставаться за границей точно не буде. Артистка только пытается обустроить жизнь своих детей, вынужденных убегать от войны.