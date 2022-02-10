19-річний Роман Сасанчин продає квартиру в Києві, яку виграв на "Голосі"
Джерело:інстаграм Романа Сасанчина
Два роки тому Роман Сасанчин переміг на "Голосі країни", а в подарунок отримав двокімнатну квартиру в Києві. Вона дісталась хлопцю з голими стінами, а на ремонт він не заробив, тож вирішив продати.
Наприкінці серпня Роман Сасанчин з тоді ще вагітною коханою Іванною переїхав зі столиці у Чортків, а звідти – у Тернопіль. Як з'ясувалося, з Києвом він вирішив попрощатися надовго. 19-річний юнак навіть продає виграну на "Голосі" квартиру на Петропавлівській Борщагівці.
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Чому Роман Сасанчин продає квартиру в Києві
Після народження доньки Елізабет молоде подружжя осіло в Тернополі. Вони довго думали, що робити з квартирою в Києві, яка дісталась їм у подарунок, і дійшли до висновку, що не потягнуть ремонт у ній. Тож Роман Сасанчин вирішив попрощатися з київською пропискою і продати нерухомість.
Багато роздумував про квартиру, яку два роки тому виграв на "Голосі країни". Ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати! Але добре роздумавши, я все ж вирішив її продати,
– поділився переможець "Голосу".
Однак 19-річний татусь зізнався, що гроші він не розтринькає, а вкладе у свою велику мрію та нову квартиру в столиці, щоправда, не двокімнатну, а меншу.
"Все добре, ми все одно плануємо купити квартиру у Києві, просто меншу", – заспокоїв Роман стурбованих фанів.Цікаво, раніше Роман Сасанчин розповідав, що на ремонт у новій квартирі намагався заробити за кордоном, а на карантині – на касі в супермаркеті. Однак йому не вдалось зібрати повну суму, бо в Києві "космічні ціни".
Реакція мережі
Не дивно, що юного Романа Сасанчина тут же захейтили за рішення продати квартиру. Одні пишуть, що два роки тому хлопець спіймав удачу за хвіст, а зараз робить велику помилку, інші впевнені, що він не знайде дешевше житло:
- "Не кожному випадає такий шанс з квартирою, жити у власному житлі, ще й у Києві";
- "Навіщо меншу, у вас же дитина. Та дуже велика для трьох? Молоді, зелені, не розуміють, що роблять";
- "Продати – це простіше всього. Романе, це велика помилка буде";
- "Роману треба все вирішувати з батьками, він ще замалий. Ця квартира – велика заслуга батьків, які вклали здоров'я і кошти, щоб Роман став переможцем";
- "Ціни на житло постійно зростають, ви ризикуєте залишитися без квартири".