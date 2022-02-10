В конце августа Роман Сасанчин с тогда еще беременной любимой Иванной переехал из столицы в Чортков, а оттуда – в Тернополь. Как выяснилось, с Киевом он решил проститься надолго. 19-летний парень даже продает выигранную на "Голосе" квартиру на Петропавловской Борщаговке.
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Почему Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве
После рождения дочери Элизабет молодые супруги осели в Тернополе. Они долго думали, что делать с доставшейся им в подарок квартирой в Киеве и пришли к выводу, что не потянут ремонт в ней. Роман Сасанчин решил проститься с киевской пропиской и продать недвижимость.
Много размышлял о квартире, которую два года назад выиграл на "Голосе страны". Вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать! Но хорошо подумав, я все же решил ее продать,
– поделился победитель "Голоса".
Однако 19-летний папа признался, что деньги он не транжирит, а вложит в свою большую мечту и новую квартиру в столице, правда, не двухкомнатную, а меньшую.
"Все хорошо, мы все равно планируем купить квартиру в Киеве, просто меньшую", – успокоил Роман обеспокоенных фанатов.
Реакция сети
Неудивительно, что юного Романа Сасанчина тут же захейтили за решение продать квартиру. Одни пишут, что два года назад парень поймал удачу за хвост, а сейчас совершает большую ошибку, другие уверены, что он не найдет жилье дешевле.
- "Не каждому выпадает такой шанс с квартирой, жить в собственном жилье, еще и в Киеве";
- "Зачем меньшую, у вас еще ребенок. Та очень большая для троих? Молодые, зеленые, не понимают, что делают";
- "Продать – это проще всего. Роман, это большая ошибка будет";
- "Роману нужно все решать с родителями, он еще слишком мал. Эта квартира – большая заслуга родителей, которые вложили здоровье и средства, чтобы Роман стал победителем";
- "Цены на жилье постоянно растут, вы рискуете остаться без квартиры".