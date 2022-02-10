Наприкінці серпня Роман Сасанчин з тоді ще вагітною коханою Іванною переїхав зі столиці у Чортків, а звідти – у Тернопіль. Як з'ясувалося, з Києвом він вирішив попрощатися надовго. 19-річний юнак навіть продає виграну на "Голосі" квартиру на Петропавлівській Борщагівці.

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Чому Роман Сасанчин продає квартиру в Києві

Після народження доньки Елізабет молоде подружжя осіло в Тернополі. Вони довго думали, що робити з квартирою в Києві, яка дісталась їм у подарунок, і дійшли до висновку, що не потягнуть ремонт у ній. Тож Роман Сасанчин вирішив попрощатися з київською пропискою і продати нерухомість.

Багато роздумував про квартиру, яку два роки тому виграв на "Голосі країни". Ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати! Але добре роздумавши, я все ж вирішив її продати,

– поділився переможець "Голосу".

Однак 19-річний татусь зізнався, що гроші він не розтринькає, а вкладе у свою велику мрію та нову квартиру в столиці, щоправда, не двокімнатну, а меншу.

"Все добре, ми все одно плануємо купити квартиру у Києві, просто меншу", – заспокоїв Роман стурбованих фанів.

Цікаво, раніше Роман Сасанчин розповідав, що на ремонт у новій квартирі намагався заробити за кордоном, а на карантині – на касі в супермаркеті. Однак йому не вдалось зібрати повну суму, бо в Києві "космічні ціни".

Реакція мережі

Не дивно, що юного Романа Сасанчина тут же захейтили за рішення продати квартиру. Одні пишуть, що два роки тому хлопець спіймав удачу за хвіст, а зараз робить велику помилку, інші впевнені, що він не знайде дешевше житло: