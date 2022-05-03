18-річна донька Кості Меладзе зізналася, куди втекла від війни й коли повернеться в Україну

Молодша донька Костянтина Меладзе Лія засвітилася в українському шоу-бізі завдяки "Голосу країни", але зйомки проєкту призупинили через війну. Зараз дівчинка в Італії.

Діти Костянтина Меладзе від першого шлюбу жили в Києві, тож війна застала їх у столиці. Лише 3 березня, на восьмий день наступу Росії, Лія Меладзе втекла за кордон. 18-річна дівчина виїхала до Італії, але дуже хоче повернутися в Україну.

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Коли Лія Меладзе повернеться в Україну

Як тільки мені дозволять мої батьки, у цю ж мить. Ми всі хочемо бути разом якомога швидше. Я рвалася до Києва однією з перших взагалі, але зрозуміла, що зарано,

– розповіла Лія.

Однак в Україну донька Меладзе приїде ненадовго. У вересні 2022 року вона летить вчитися музиці у США, а після навчання обіцяє повернутися додому.

"Де народився, там і згодився. Будемо робити неймовірно красиву музику всі разом і просувати індустрію, бо наші голоси мають бути почутими та наші здібності мають бути побаченими", – запевняє дівчинка.

Донька Костянтина Меладзе: фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про доньку Костянтина Меладзе

Лія Меладзе – донька Костянтина Меладзе від першого шлюбу з Яною Сумм.

Вона з дитинства займалася музикою і співала в колективі FAR FOR, а в 17-років вирішила спробувати себе на "Голосі країни". На кастингу Лія розвернула всіх чотирьох суддів і пішла в команду Дорофєєвої.

Цікаво, що її виступ на "Голосі" злетів на перше місце в трендах ютубу й менш ніж за дві доби набрав пів мільйона переглядів.