Усього за півтори доби відео з виступом доньки Костянтина Меладзе на "Голосі країни" переглянули більш як пів мільйона користувачів, майже 600 тисяч, інформує 24 канал. Так, у трендах ютубу вона обійшла Дмитра Комарова з його свіжим випуском "Світу навиворіт" з Еквадору та 2 випуск кулінарного шоу "МастерШеф. Битва сезонів".
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Реакція доньки Меладзе перше місце в трендах ютубу
Що відбувається?
– здивувалась Лія у своїх інстаграм-сторіс.
Виступ Лії Меладзе на "Голосі країни" в трендах ютубу / Скриншот
Цікаво Він плакав, – донька Кості Меладзе розповіла про реакцію батька на її виступ на "Голосі"
Реакція мережі на тріумф доньки Меладзе
У коментарях середню доньку Костянтина Меладзе засипають лише компліментами – хто за вокал, хто за красу та простоту, яку вона зберегла попри шалену впливовість свого батька:
- "Молодчина, дуже гарно заспівала";
- "Дівчинка дуже сподобалась, голос чудовий";
- "Яке золотце! Усміхається кожному, хто повертається, гарна, світла";
- "Взагалі не викликає негативних емоцій попри зіркове походження. Мила та вихована дівчинка";
- "Лія талановита дівчинка. Заспівала так ніжно і чуттєво. Попри знаменитого тата, дуже скромна";
- "Дивно, що не розпещена, не з гнилою душею. Хороша дівчина".
Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн
Примітно, що нова дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва теж підтримала Лію. В інстаграм-сторіс співачка опублікувала відео з її виступу на "Голосі країни" та написала: "Пишаємося нашою дівчинкою".
Віра Брежнєва підтримала доньку Меладзе на "Голосі" / Фото з інстаграм-сторіс