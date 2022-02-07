На сцені "Голосу країни" дівчина заспівала пісню Леонарда Коена Hallelujah. Проникливе виконання молодої артистки одразу розвернуло крісло Святослава Вакарчука, а згодом усіх трьох інших суддів – Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Потапа.

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Українські судді засипали компліментами дівчину навіть після того, коли дізнались, що вона донька знаменитого російського продюсера.

"Це класний трамплін для того, щоб вийти з тіні батька. Момент почати власне творче життя. Я знаю, що твій тато тобою дуже пишається", – Потап.

"Коли ти співала, було дуже чути, що ти хвилюєшся. Але ті мелізми, які ти робила – це було дуже-дуже круто. Я розумію, якби ти не так хвилювалась, це було би ще краще. Але ти знаєш, у тебе такий тембр, ти така красива! Я тебе вітаю, ти вже в "Голосі", – Полякова.

Мені так імпонує, наскільки ви скромна людина, наскільки ви зворушлива дівчина. Я хочу сказати, що автор пісні, коли писав її, зробив 80 варіантів тексту. І я от дивлюсь на вас і відчуваю, що ви готові і 200 разів робити все, щоб бути на такій великій сцені, як "Голос країни". У вас сьогодні 4 "так". Ви звучали мов янгол для мене,

– Дорофєєва.

"Ліє, ваш батько написав багато гарних пісень, і я це дуже шаную. Але коли я слухав вас у крілі, я точно не знав хто ви. Мене це не цікавило. Я просто почув ваш тембр і мені було всеодно – звідки ви, скільки вам років, як ви виглядаєте. Я просто почув у вас музику. Для мене буде великою радістю, якщо ви будете у моїй команді", – Вакарчук.

Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Вибір Лії

Дівчина після довгих вмовлянь у суддів вирішила піти в команду Дорофєєвої. Суддя була щаслива, що її команда поповнилась такою талановитою учасницею, тому радісно провела Лію за лаштунки, де на неї чекали вже друзі.

У відеощоденнику "Голосу країни", Лія розповіла, що почала займатись музикою ще з 10 років. Вона завжди мріяла про велику сцену.

Все життя дуже хотіла на сцену, щоб бути почутою. Мені завжди було дуже важливо, щоб люди знали, що я відчуваю. Спочатку я хотіла співати, щоб привернути увагу своїх рідних, але потім зрозуміла, що хочу писати музику для себе. "Голос країни" – це логічний початок мого творчого шляху,

– зазначила донька Меладзе.

Варто зазначити, що Лія Меладзе є середньою донькою у Констянтина та його першої дружини Яни. У неї також є старша на чотири роки сестра Аліса та на рік молодший брат Валерій. Зараз батьки дівчини розлучені, а сама дівчина проживає у Києві. Констянтин Меладзе живе у Росії зі своєю другою дружиною Вірою Брежнєвою.