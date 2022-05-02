Традиційно у день народження королівський палац публікує нові фото іменинника. Цього весняного дня це світлини принцеси Шарлотти.

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Не секрет, що Кейт Міддлтон обожнює фотографувати своїх дітей і більшість знімків, які з'являються в мережі, її авторства. Не стали винятком і нові фото. Принцеса Шарлотта постала перед камерою, сидячи на траві з неймовірно красивими синіми квітами. Дівчинка одягнула блакитний светр і темно-сині штани, що гармонійно поєдналися з локацією. Довге розкішне волосся розпустила. На обличчі Шарлотти сяяла щира усмішка.

Дякуємо за всі чудові повідомлення на сьомий день народження принцеси Шарлотти!

– написали герцоги під фото.



Принцесі Шарлотті виповнилося 7 років / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських



Принцесі Шарлотті виповнилося 7 років / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

У коментарях шанувальники королівської сім'ї Великої Британії продовжуються засипати принцесу привітаннями та компліментами.