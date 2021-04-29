10 річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання королівської пари

Знамените подружжя Великої Британії – Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують річницю весілля. Рівно 10 років тому, 29 квітня, увесь світ спостерігав за розкішною церемонією, яка відбувалася у Вестмінстерському абатстві, в Лондоні. У шлюбі в пари народилося троє дітей. Історію кохання герцогів Кембриджських та їхні фото – дивіться далі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям є однією з тих пар, до якої завжди прикута увага публіки. Подружжя часто постає перед камерами, відвідує різноманітні заходи, а також публікує в мережі сімейні світлини. Стосунки між закоханими тривають вже 18 років, з яких 10 – це шлюб. З нагоди особливого для подружжя свята журналісти Showbiz 24 пригадали неймовірну історію кохання та приготували добірку фотографій.

Варто побачити Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новими фото з нагоди 10 річниці весілля

Історія кохання принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Знайомство та початок стосунків

Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, що розташований у Шотландії. Спершу Кейт та Вільям були друзями. З 2002 року вони разом орендували будинок у Файфе. Лише через рік зав'язалися романтичні стосунки.



Кейт Міддлтон і принц Вільям у 2005 році / Фото з відкритих джерел

У 2003 році спадкоємець британського трону святкував 21-річчя. Серед запрошених гостей на вечірці була і його кохана Кетрін.

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Освідчення та заручини

Після майже 8 років стосунків Вільям наважився освідчитися Кейт. Це сталося в жовтні 2010 року під час відпочинку в Кенії. Тоді принц подарував обраниці таку ж каблучку, з якою його батько принц Чарльз освідчувався матері – принцесі Діані.

Це був розкішний 18-каратний перстень з білого золота з 12-каратним овальним сапфіром та 14 круглими діамантами. Каблучку Міддлтон носить досі. Вона є її незмінним аксесуаром протягом 10 років.

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Вже 16 листопада королівський палац оголосив про заручини найстаршого онука королеви Єлизавети II. З того часу мільйони людей у різних куточках світу чекали на розкішне королівське весілля.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Церемонія, за якою спостерігав увесь світ, відбулася 29 квітня 2011 року. В прямому ефірі її дивилися понад 25 мільйонів людей у Великій Британії, а загалом аудиторія глядачів коливається від 300 мільйонів до 2 мільярдів. У Лондоні за вінчанням закоханих спостерігав майже мільйон людей. Місцеві жителі ще за добу до весілля займали найкращі місця в місті, щоб найкраще розгледіти молодят.



Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон для вінчання обрала вишукану сукню з довгими рукавами та мереживом зверху. Вона мала довгий шлейф, який підкреслив красу та ніжність герцогині.



Весільний образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Весільний поцілунок Кейт та Вільяма на балконі Букінгемського палацу став головним моментом десятиліття на британському телебаченні.



Весільний поцілунок Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото Getty Images

Життя у шлюбі

Після весілля Кейт та Вільям отримали титули герцогів Кембриджських. Вони бездоганно виконують королівські обов'язки, що зазначала і Її Величність. Герцоги долучаються до ініціатив королівського палацу, відвідують різноманітні заходи, їздять в тури та зустрічаються з людьми у різних країнах світу. Кетрін завжди приголомшує публіку бездоганними аутфітами.



Герцоги Кембриджські у передріздвяному турі 2020 року / Фото з інстаграму подружжя

Під час пандемії коронавірусу та карантину подружжя обмежило публічні виходи, однак часто організовує віртуальні зустрічі, підтримує людей у важкий для всього світу час.



Кейт Міддлтон і принц Вільям під час онлайн-зустрічі / Фото з інстаграму подружжя

За час подружнього життя в пари народилося троє дітей, які тепер також є спадкоємцями королівського престолу: принц Джордж (7 років), принцеса Шарлотта (5 років) та принц Луї (3 роки).



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму подружжя