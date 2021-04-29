Фотосесія відбулася раніше цього тижня. Автором розкішних портретів став королівський фотограф Кріс Флойд. Йому вдалося підловити пару в теплих обіймах та зі щирими усмішками на обличчях.

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Знято цього тижня напередодні 10-ї річниці весілля герцога та герцогині Кембриджських,

– йдеться в підписі до фото.

Для зйомки Кейт Міддлтон підібрала ніжний жіночний образ. Вона одягла легку сукню з блакитним квітковим принтом. Шифоновий верх небесного кольору з V-подібним декольте розкішно поєднувався з вільним білим низом.

Святковий аутфіт Кейт довершила лаконічною коштовною підвіскою і вишуканою зачіскою з голлівудськими локонами. Поряд з красунею-дружиною принц Вільям постав у джинсовій сорочці, яка виднілася під джемпером, і темно-синіх штанах.

Додамо, на особистій сторінці в інстаграмі королівський фотограф Кріс Флойд опублікував один зі зворушливих кадрів і зізнався, що під час цієї зйомки вперше відвідав місто Кембридж. Він поділився своїми враженнями від зустрічі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

"Того ж дня, за дивовижним збігом обставин, був і день, коли мене попросили сфотографувати герцога та герцогиню Кембриджських на їх десяту річницю весілля. Було приємно провести час із ними у Кенсінгтонському палаці, особливо зважаючи на те, що герцогиня захоплюється фотографією. З ювілеєм", – поділився і привітав Кріс Флойд.

Нагадаємо, принц Вільям одружився з університетською подругою Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року після восьмирічних стосунків. У подружжя троє дітей – 7-річний принц Джордж, 5-річна принцеса Шарлотта та 3-річний принц Луї.