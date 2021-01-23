Принц Вільям освідчився майбутній герцогині Кембриджській 2010 року. Кейт Міддлтон перед тим, як оголосити про заручини з принцом Вільямом, була дуже засмученою. Що сталося – читайте далі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон зіграли весілля 2011 року, тож цьогоріч вони відзначатимуть 10 річницю одруження. Про період заручин пригадало видання Marie Claire, яке повідомило, що Кетрін була мало не вбита горем перед тим, як оголосити про заручини.

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Чому Кейт Міддлтон була засмучена

Під час відпочинку в Кенії принц Вільям вирішив освідчитися Кейт Міддлтон у коханні. Це він зробив 20 жовтня 2010 року. Новоспечені наречені вирішили якийсь час приховати цю новину від родини, але згодом дуже про це пошкодували.

Пара вирішила повідомити усім про заручини офіційно вже 3 листопада. Але Кетрін була дуже засмучена через смерть її дідуся Пітера, що пішов з життя напередодні.

Вільям супроводжував Кейт на похоронах. Вона була сильно засмучена тим, що не встигла розповісти дідусеві про заручини з принцом. Він був би щасливий дізнатися про їхнє одруження,

– повідомила королівська експертка Кеті Ніколл.

Після того, як Вільям та Кейт повідомили про заручини близьким та рідним, вони оголосили про це офіційно. Варто зазначити, що взагалі найпершою про освідчення знала королева Єлизавета ІІ. Адже принц Вільям повинен був отримати її схвалення.