Лондонская полиция опубликовала официальное заявление о том, что она прекращает расследование дела против принца Эндрю. В Скотленд-Ярде заявили, что не будут принимать никаких решений в отношении сына королевы Великобритании.
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Дело против принца Эндрю закрыли
В полиции также подчеркнули, что в этом деле предстоит разбираться властям Соединенных Штатов.
"В рамках принятой процедуры сотрудники полиции изучили документы, которые касаются гражданского дела в США с августа 2021 года. Были сделаны выводы, и мы больше не намерены предпринимать никаких действий", – таким было обращение полиции.
Источник, близкий к герцогу Йоркскому, назвал такое решение органов логичным.
Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования. Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать,
– сообщил источник.
Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото NBC News
Как начался скандал вокруг принца Эндрю
- Сначала скандал разгорелся вокруг миллиардера Джеффри Эпштейна. В 2019 году сразу 6 женщин обвинили его в сексуальном насилии. Мужчину арестовали, однако он повесился в тюрьме.
- Эпштейн был другом сына королевы Елизаветы II. Американка Вирджиния Джуффре, которая свидетельствовала против Эпштейна, заявила, что принц Эндрю неоднократно был участником вечеринок миллиардера. Она подчеркнула, что трижды имела интимную связь с герцогом несмотря на то, что тогда ей было лишь 17.
- Уже через 2 года Вирджиния подала иск против 61-летнего принца. Она отметила, что стала жертвой насилия в доме Гислейн Максвелл – партнерши Джеффри Эпштейна, в поместье преступника в Нью-Йорке и на его частном острове.
- Сам принц Эндрю постоянно отрицал и продолжает отрицать свою вину в деле Джуффре. Он заявлял, что сожалеет о дружбе с Эпштейном, однако отмечал, что не замечал педофилических наклонностей в его поведении.