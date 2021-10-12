Лондонская полиция опубликовала официальное заявление о том, что она прекращает расследование дела против принца Эндрю. В Скотленд-Ярде заявили, что не будут принимать никаких решений в отношении сына королевы Великобритании.

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Дело против принца Эндрю закрыли

В полиции также подчеркнули, что в этом деле предстоит разбираться властям Соединенных Штатов.

"В рамках принятой процедуры сотрудники полиции изучили документы, которые касаются гражданского дела в США с августа 2021 года. Были сделаны выводы, и мы больше не намерены предпринимать никаких действий", – таким было обращение полиции.

Источник, близкий к герцогу Йоркскому, назвал такое решение органов логичным.

Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования. Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать,

– сообщил источник.



Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото NBC News

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