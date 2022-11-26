Український музикант Арсен Мірзоян продовжує активно допомагати ЗСУ. Він з командою возив для захисників автомобілі. Напередодні звільнення Херсона артист був у Миколаєві, де мав передати авто розвідці. Там він отримав хороші новини.

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Арсен Мірзоян про звільнений Херсон

Хлопці сказали, щоб ми трішки почекали, вони звільняють Херсон. Кореспондент BBC підійшов до мого товариша з запитанням: "Що ви відчуваєте?", той відповів: "Друже, давай я відповім тобі завтра на це запитання". Тому неможливо передати перші емоції,

– поділився виконавець.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян приїхав у Херсон вслід за захисниками. Він виступив для мешканців міста в центрі та заспівав з ними "Червону калину".

Арсен Мірзоян зізнався, що коли повертався додому, написав пісню. На неї артиста надихнуло звільнення міста. Він також розповів, як херсонці зустрічали ЗСУ.

"Коли ми пізно вночі їздили десь по селах, провідували знайомих, люди просто чіплялись до військових, зі сльозами говорили: "Хлопці, не йдуть більше нікуди, обіцяйте, що ви нас не залишите". Таке було вперше".

Додамо, що в Херсоні живуть батьки Світлани Тарабарової. Вона розповіла, як облаштований їхній побут у місті, звідки вигнали окупантів. "Обстріли та прильоти. На районі, де мій будинок, дуже багато прильотів. Світла і води поки немає. Мама по технічну воду ходить на річку в 68 років".

Мама Мірзояна у Запоріжжі

У Запоріжжі досі залишається мама Арсена Мірзояна. Співак розповів, що вона не хоче виїжджати – має там подруг.

"Зараз буду їхати туди, намагатимусь облаштувати їй побут. Або переконаю виїхати, або ж просто посаджу в автівку та вивезу".