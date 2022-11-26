Украинский музыкант Арсен Мирзоян продолжает активно помогать ВСУ. Он с командой возил для защитников автомобили. Накануне увольнения Херсона артист был в Николаеве, где должен был передать авто разведке. Там он получил хорошие новости.

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Арсен Мирзоян об уволенном Херсоне

Ребята сказали, чтобы мы немного подождали, они увольняют Херсон. Корреспондент BBC подошел к моему товарищу с вопросом: "Что вы чувствуете?", тот ответил: "Друг, давай я отвечу тебе завтра на этот вопрос". Поэтому невозможно передать первые эмоции,

– поделился исполнитель.

Напомним, Арсен Мирзоян приехал в Херсон вслед за защитниками. Он выступил для жителей города в центре и спел с ними "Червону калину".

Арсен Мирзоян признался, что, возвращаясь домой, написал песню. На нее артиста вдохновило увольнение города. Он также рассказал, как херсонцы встречали ВСУ.

"Когда мы поздно ночью ездили где-то по селам, навещали знакомых, люди просто приставали к военным, со слезами говорили: "Ребята, не идут больше никуда, обещайте, что вы нас не оставите". Такое было впервые".

Добавим, что в Херсоне живут родители Светланы Тарабаровой. Она рассказала, как обустроен их быт в городе, откуда выгнали оккупантов. "Обстрелы и прилеты. На районе, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама по технической воде ходит на реку в 68 лет".

Мама Мирзояна в Запорожье

В Запорожье до сих пор остается мама Арсена Мирзояна. Певец рассказал, что она не хочет выезжать – там подруг.

"Сейчас буду ехать туда, постараюсь обустроить ей быт. Или уверю уехать, или просто посажу в автомобиль и вывезу".