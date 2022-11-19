Коля Сєрга виступив у центрі Херсона з віршем, який написав 8 місяців тому
Джерело:Коля Сєрга
Український музикант Коля Сєрга приїхав у Херсон. Він прочитав у центрі міста свій вірш, що написав ще у квітні для херсонців.
Звільнений Херсон живе новим життям. Підтримати мешканців вирішив "Культурний десант" і Коля Сєрга.
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Коля Сєрга приїхав у Херсон
Музикант приїхав до звільненого міста і виступив перед херсонцями у центрі. Він продекламував вірш, який написав ще 8 місяців тому, чекаючи на деокупацію.
Я написав цей вірш у квітні. З нього почалися спілкування зі сміливцями, які ризикуючи своїм життям, надсилали інформацію про розташування, переміщення і кількість ворога. Я знав що настане день і цей вірш я буду розказувати вже у звільненому Херсоні. Для вільних херсонців. Цей день настав,
– поділився Коля Сєрга.
"Колись закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла", – прочитав вірша артист.
Коля Сєрга в Херсоні:
Також музиканти з кавунами під пахвою і під скрипку заспівали гімн України:
Хто з зірок побував у Херсоні
- Військовий і ведучий Даніель Салем зайшов у Херсон у день звільнення разом з побратимами. Він показав і розповів, як їх зустрічали люди – зі смачною їжею та поцілунками.
- Згодом фото зі звільненого міста показав Дмитро Комаров. Втім, 14 листопада він потрапив під обстріл – це сталось через дві години після того, як у Херсоні відбулась пресконференція Зеленського.
- Музикант Арсен Мірзоян приїхав до Херсона, де зустрівся з жителями міста й заспівав для них пісні.