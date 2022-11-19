Коля Сєрга виступив у центрі Херсона з віршем, який написав 8 місяців тому

Український музикант Коля Сєрга приїхав у Херсон. Він прочитав у центрі міста свій вірш, що написав ще у квітні для херсонців.

Звільнений Херсон живе новим життям. Підтримати мешканців вирішив "Культурний десант" і Коля Сєрга.

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Коля Сєрга приїхав у Херсон

Музикант приїхав до звільненого міста і виступив перед херсонцями у центрі. Він продекламував вірш, який написав ще 8 місяців тому, чекаючи на деокупацію.

Я написав цей вірш у квітні. З нього почалися спілкування зі сміливцями, які ризикуючи своїм життям, надсилали інформацію про розташування, переміщення і кількість ворога. Я знав що настане день і цей вірш я буду розказувати вже у звільненому Херсоні. Для вільних херсонців. Цей день настав,

– поділився Коля Сєрга.

"Колись закінчиться цей страшний сон, і знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе – до пекла", – прочитав вірша артист.

Коля Сєрга в Херсоні:

Також музиканти з кавунами під пахвою і під скрипку заспівали гімн України:

Хто з зірок побував у Херсоні