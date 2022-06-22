"Зустріла тебе таким": Alyosha зізналась, яким був Тарас Тополя на початку стосунків

Днем раніше, 21 червня, Тарас Тополя святкував свій день народження – 35 років. Зараз чоловік перебуває на фронті, тому дружина привітала його дистанційно із США. Вона розповіла, через що закохалась у свого чоловіка.

Напередодні свято відзначав не лише Тарас Тополя, а й гурт "Антитіла" – 14 років з моменту створення. У 2013 році він та його кохана узаконили стосунки, після чого народили трьох чудових дітей – синів Марка та Романа, а також доньку Марію.

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Артистка Alyosha зізналась, що її одразу підкорила мудрість та свідома позиція кохана.

Зустріла тебе таким. Мудрим, з великим серцем, з чітким усвідомленням всього, що існує… Це те, чому ти навчаєш усіх, хто є поруч з тобою, хто любить тебе, хто тебе відчуває! Ти не змінився, тільки зачіскою. Ти неймовірний! Моє кохання,

– ніжно написала дружина.



Тарас Тополя на початку стосунків з Alyosha / Фото з інстаграму дружини

Вона також мило назвала його "Тополькою", а ще додала, що дуже чекає з дітьми його теплих обіймів. У коментарях Тарас Тополя відреагував на допис та лаконічно написав: "Кохаю". Зазначимо, що подружжя не бачило один одного з 24 лютого – з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Зараз Alyosha з дітьми проживають у США, у батьків Тараса.

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Карпа про Тополю

Вітальні слова своєму куму також залишила Наталка Карпа. Вона підтвердила слова Alyosha та зазначила, що дуже ним пишається і вважає Тарас одним з наймудріших чоловіків, яких вона знає.

У кожної людини є своя глибина, а у Тараса вона неосяжна! Мені пощастило в певний момент з ним познайомитись, і відчути міць та мудрість цього хлопця! Я щиро скажу, – я дуже ним пишаюсь! До того ж у різних площинах життя він проявляє себе надзвичайно гідно та достойно! Він приклад для багатьох з нас!

– писала Наталка.



Наталка Карпа і Тарас Тополя / Фото з фейсбуку співачки