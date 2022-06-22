В канун праздника отмечал не только Тарас Тополя, но и группа "Антитела" – 14 лет с момента создания. В 2013 году он и его возлюбленная узаконили отношения, после чего родили трех замечательных детей – сыновей Марка и Романа, а также дочь Марию.

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Артистка Alyosha призналась, что ее сразу покорила мудрость и сознательная позиция возлюбленного.

Встретила тебя таким. Мудрым, с большим сердцем, с четким осознанием всего, что существует… Это то, чему ты учишь всех, кто рядом с тобой, кто любит тебя, кто тебя чувствует! Ты не изменился, только прической. Ты невероятный! Моя любовь,

– нежно написала жена.



Тарас Тополя в начале отношений с Alyosha / Фото с инстаграмма жены

Она также мило назвала его "Тополькой", а еще добавила, что очень ждет с детьми его теплых объятий. В комментариях Тарас Тополя отреагировал на сообщение и лаконично написал: "Люблю". Отметим, что супруги не видели друг друга с 24 февраля – с момента полномасштабного вторжения России. Сейчас Alyosha с детьми проживают в США, родителях Тараса.

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Карпа о Тополе

Поздравительные слова своему куму также оставила Наталья Карпа. Она подтвердила слова Alyosha и отметила, что очень им гордится и считает Тарас одним из самых мудрых мужчин, которых она знает.

У каждого человека есть своя глубина, а у Тараса она необъятна! Мне удалось в определенный момент с ним познакомиться, и почувствовать мощь и мудрость этого парня! Я честно скажу, – я очень им горжусь! К тому же в разных плоскостях жизни он проявляет себя очень достойно и достойно! Он пример для многих из нас!

– писала Наталья.



Наталья Карпа и Тарас Тополя / Фото из фейсбука певицы