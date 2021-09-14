Зоопарк прийшов, – Тіна Кароль розповіла про недоліки популярності

Українська співачка Тіна Кароль є популярною в Україні та за кордоном. Зірка зізналась, що вдячна за таку можливість. Водночас популярність для Тіни – "відсутність життя нормальної людини".

Відому українську співачку Тіну Кароль впізнають мало не на кожному кроці. Тому для неї популярність має зовсім інший, негативний бік.

Цікаво Тіна Кароль пояснила, чому повністю відмовилась від алкоголю

Тіна Кароль про популярність

Виконавиця зізналась, що найбільш комфортно почувається у своєму маєтку. Лише там вона може побути наодинці.

Відсутність життя нормальної людини. Я після якихось справ їду додому. У мене вдома класно. Але якщо я кудись заходжу або зі мною хтось кудись іде, це відчуття, що зоопарк прийшов. Це ціна популярності, за яку я вдячна, і я ніколи не відмовляю людям у фото, але так є,

– розповіла Тіна Кароль.

Знаменитість додала, що вже почала відпускати втрату чоловіка та знову закохуватися. Вона також відповіла, чи можна побудувати особисте життя популярній людині.

"Можливо, якщо тобі підходить скромність такого життя. Хтось полюбляє пафос та загальну увагу, мені підходить скромність. Якщо я подорожую не сама, я завжди зроблю так, щоб мене було складно знайти", – поділилась артистка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Варто додати, що Тіна Кароль й справді обирає доволі незвичні країни для подорожей: