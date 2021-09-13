36-річна Тіна Кароль – не тільки зразкова артистка, а й приклад жіночності. У новому інтерв'ю вона зізналась, що не змогла б виглядати так розкішно й давати по два-три концерти на день, якби дозволяла собі алкоголь.

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Потрібна тверезість, до того ж абсолютна. Усі ці уявлення про зірок, море алкоголю та наркотиків – хибні, бо будь-який допінг спустошить тебе,

– наголосила Тіна Кароль.

Перформанс Тіни Кароль на Atlas Weekend / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, категоричну позицію Тіни Кароль не поділяє лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. Він вважає, що " алкоголь – це прекрасна річ, якщо не зловживати".

Як Тіна Кароль підтримує бездоганну форму

Співачка не уявляє свого життя без спорту. Щодня вона прокидається на сході сонця й присвячує ранок тренуванню – стрибає на скакалці близько 40 хвилин. Для Тіни Кароль це своєрідна медитація, під час якої вона встигає подумати про все на світі.

Безумовно, знаменитість дотримується здорового харчування, однак час від часу дозволяє собі шкідливу улюблену їжу.

"Я дуже зрідка дозволяю собі фаст-фуд або їсти проти ночі. Якийсь торт, крем, щось таке. Але це не шкідливі звички. Це мій відступ від системи. Задоволення з відчуттям провини", – коментує співачка.