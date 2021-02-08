У той час, як більшість українських зірок відпочивали на Мальдівах чи в Дубаї, Тіна Кароль провела зимові канікули в Намібії. На південь Африки вона вирушила з 12-річним сином Веніаміном.

У новому інтерв'ю народна улюблениця поділилася враженнями від мандрівки, яку влаштувала напередодні 36-річчя. Тіна Кароль не має шаленої любові до розміреного пляжного відпочинку на райських островах. Минулого року вона подорожувала Карпатами, а на початку 2021 року наважилася полетіти до Африки. З сином вони обрали найцивілізованішу країну континенту – Намібію.

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Як Тіна Кароль відпочила в Намібії з сином

Співачка зізналась, що вона була в захваті від різноманітних ландшафтів. Лише в одній країні вони змогли насолодитися бурхливим океаном, піщаними дюнами та дикою природою. На власні очі Тіна Кароль і Веніамін бачили гібонів, жирафів, слонів, фламінго, гепардів та інших звірів, яких в Європі є хіба в зоопарках.

Екстримальна сімейна відпустка тривала всього 12 днів. Однак за цей час зірка з нащадком встигли побачити всю Намібію та влаштувати безліч ефектних фотосесій. Схоже, незабаром співачка поділиться з 1,7-мільйонною публікою новими захопливими кадрами.

Це найцивілізованіша частина Африки. Це різний ландшафт – від океану, загублених кораблів до дюн, ми там зробили цілу фотосесію. 12 днів ми були в машині, ми подорожували цілою країною,

– поділилась Тіна Кароль.

Тіна Кароль про відпочинок в Намібії: дивіться відео онлайн