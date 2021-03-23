Тіна Кароль зізналась, що планує наступну подорож: до якої країни відправиться зірка
Популярна українська співачка Тіна Кароль зізналась, що натхнення черпає саме у подорожах. Зокрема, минулого року разом із сином Венею вона подорожувала Африкою. Цьогоріч зірка вирушить до Непалу.
Джерело:ЖВЛ
Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилась зізнаннями про стиль свого життя. Зокрема, вона розповіла, що джерелом натхнення для зірки є подорожі.
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Тіна Кароль про подорожі
Спершу артистка пригадала попередню мандрівку до Африки: тоді вона з сином Веніаміном відвідала Намібію: "Для нас із Венею це був пізнавальний тур. Ризикнути вирушити в подорож було легко: ми здали тест і полетіли в найбезпечнішу країну в Африці", – розповіла Тіна Кароль.
Тепер знаменитість потрохи планує наступну відпустку. Цього разу артистка хоче відвідати Непал.
Я піду в Непал, в похід. Ми будемо жити в таборах, в наметах. Наше завдання дійти до табору Еверест, а потім ми летимо на Еверест,
– повідомила Тіна Кароль.
Співачка зазначила, що планувала здійснити цю мандрівку ще в березні цього року. Втім її довелося перенести на жовтень через заплановані концерти. Тіна Кароль додала, що в подорожі до Непалу будуть і екстремальні моменти, яких зірка зовсім не боїться. "Ми будемо йти урвищами й спостерігати світанок на засніжених непальських хребтах", – розсекретила артистка.
Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн
Подорож Тіни Кароль до Непалу
- У той час, коли більшість українських зірок відпочивали на Мальдівах чи в Дубаї, Тіна Кароль провела зимові канікули в Намібії. На південь Африки вона вирушила з 12-річним сином Веніаміном.
- Співачка зізнавалась, що була в захваті від різноманітних ландшафтів. Лише в одній країні Тіна з сином змогли насолодитися океаном, піщаними дюнами та дикою природою. На власні очі вони бачили гібонів, жирафів, слонів, фламінго, гепардів та інших звірів.
- Також у Намібії зірка знялась в ефектній фотосесії. Вона позувала в прозорій сукні яскраво-синього кольору серед піщаних дюн та захопила розкішними формами на тлі краєвидів Намібії.
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