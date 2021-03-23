Популярна українська співачка Тіна Кароль зізналась, що натхнення черпає саме у подорожах. Зокрема, минулого року разом із сином Венею вона подорожувала Африкою. Цьогоріч зірка вирушить до Непалу.

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилась зізнаннями про стиль свого життя. Зокрема, вона розповіла, що джерелом натхнення для зірки є подорожі.

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Тіна Кароль про подорожі

Спершу артистка пригадала попередню мандрівку до Африки: тоді вона з сином Веніаміном відвідала Намібію: "Для нас із Венею це був пізнавальний тур. Ризикнути вирушити в подорож було легко: ми здали тест і полетіли в найбезпечнішу країну в Африці", – розповіла Тіна Кароль.

Тепер знаменитість потрохи планує наступну відпустку. Цього разу артистка хоче відвідати Непал.

Я піду в Непал, в похід. Ми будемо жити в таборах, в наметах. Наше завдання дійти до табору Еверест, а потім ми летимо на Еверест,

– повідомила Тіна Кароль.

Співачка зазначила, що планувала здійснити цю мандрівку ще в березні цього року. Втім її довелося перенести на жовтень через заплановані концерти. Тіна Кароль додала, що в подорожі до Непалу будуть і екстремальні моменти, яких зірка зовсім не боїться. "Ми будемо йти урвищами й спостерігати світанок на засніжених непальських хребтах", – розсекретила артистка.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

Подорож Тіни Кароль до Непалу