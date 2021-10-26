Золота осінь і шоколадна фабрика: Вікторія і Девід Бекхеми з дітьми відпочивають в Каліфорнії

Вікторія та Девід Бекхеми днями влаштували короткий сімейний відпочинок. Вони вирушили в округ Напа, що у штаті Каліфорнія. Там родина відвідала місцеву шоколадну фабрику.

Відома британська модельєрка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем разом з донькою Гарпер та сином Крузом разом провели кілька днів. Вони відправились у нове для себе місце – округ Напа у штаті Каліфорнія.

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Відпочинок родини Бекхемів

Спершу дизайнерка з сім'єю завітала на шоколадну фабрику Woodhouse Chocolate. Там сім'я весело провела час. 10-річна Гарпер власноруч зробила з шоколаду туфельку й прикрасила її дрібними деталями.



Гарпер на шоколадній фабриці / Фото з інстаграм-сторіз

Девід Бекхем також зайнявся виробництвом солодощів. Він зробив кульки з білого шоколаду з темною начинкою. Дружина зробила коханому комплімент і назвала його Віллі Вонкою.



Девід Бекхем готує цукерки / Фото з інстаграм-сторіз

На цьому подорож родини Бекхемів не завершилось. У Каліфорнії вони застали справжню золоту осінь. Дизайнерка сфотографувалась з дітьми – Гарпер та Крузом на мальовничому тлі.



Вікторія Бекхем з сином / Фото з інстаграму зірки



Вікторія Бекхем з донькою / Фото з інстаграму зірки

Вже ввечері сімейство чекала вечеря у ресторані. Зворушливим фото поцілунку з дружиною у закладі Девід Бекхем поділився в інстаграмі.

Вечір побачень. З дітьми, які злегка соромляться, коли їх просять сфотографувати маму й тата. Дякую Гарпер за фотографію і вибач, Крузе, що змусив тебе бентежитися,

– з гумором підписав фото зірковий батько.



Вікторія і Девід Бекхеми / Фото з інстаграму Девіда Бекхема

Зауважимо, час відпочинку та відпусток настав і для українських зірок.