Зіркова пара актора Леонардо Ді Капріо та моделі Каміли Морроне нечасто потрапляє в об'єктиви фотографів, але й не дає приводу для чуток щодо розриву. Тим паче днями їх таки побачили разом.

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Леонардо Ді Капріо з коханою на відпочинку

Папараці заскочили пару під час їхньої романтичної відпустки на Гаваях. Там знаменитості й проводять час.

Закоханих сфотографували під час прогулянки. Вони були одягнені у повсякденні вбрання, а в руках тримали кокосовий напій.

Як і зазвичай, Леонардо та Каміла намагалися не привертати увагу публіки. Актор одягнув кепку й перебував у захисній масці, що максимально приховувало його обличчя. Модель опустила очі й дивилась у смартфон.

Фото пари на Гаваях можна переглянути за посиланням.

Що відомо про стосунки між Леонардо Ді Капріо та Камілою Морроне