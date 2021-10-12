Знову разом: розкішні Джордж та Амаль Клуні з'явилися на кінопрем'єрі в Лондоні

Знаменитості Джордж та Амаль Клуні здійснили другий світський вихід за останні 2 роки. Вони з'явилися разом на прем'єрі фільму "Ніжний бар" у Лондоні.

Близько 2 років зіркове подружжя – Джордж та Амаль Клуні не відвідували світських заходів та насолоджувалися часом, який проводили разом на карантині. Однак пара знову тішить спільними виходами.

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Новий вихід Джорджа та Амаль Клуні

У столиці Великої Британії проходить Лондонський кінофестиваль, на який і завітало подружжя. Амаль Клуні підтримала свого чоловіка на прем'єрі стрічки "Ніжний бар" та разом з ним з'явилась на червоній доріжці.

Пара не соромилась демонструвати ніжні й теплі почуття на публіці. Вони обіймалися та цілувалися перед камерами.



​Джордж та Амаль Клуні / Фото Getty Images

Образи зіркової пари

Джордж Клуні постав у розкішному чорному смокінгу, білій сорочці та лакованих туфлях. Поряд з ним гармонійно виглядала дружина Амаль.

Кохана актора на червоній доріжці позувала перед об'єктивами у вишуканій білій сукні зі шлейфом та паєтками, що відблискували різними кольорами. Вбрання від лондонського будинку моди 16Arlington було зібране на талії. Також фігуру жінки підкреслювало те, що сукня була без бретелей.

Амаль Клуні доповнила образ сережками-підвісками та масивними каблучками. Вона розпустила волосся й вклала його локонами. На обличчі зіркова дружина зробила макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – червоною помадою.



Джордж та Амаль Клуні / Фото Getty Images

Нагадаємо, це другий вихід пари на червону доріжку за останні 2 роки. Перша спільна світська поява подружжя відбулась у Лос-Анджелесі, на прем'єрі того самого фільму.

Публічним виходом Джордж та Амаль Клуні спростували безліч чуток, що з'являлися в мережі через відсутність пари у медійному просторі. Преса припускала різні варіанти розвитку подій: від розлучення до нібито другої вагітності Амаль.