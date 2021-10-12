Около 2 лет звездные супруги Джордж и Амаль Клуни не посещали светских мероприятий и наслаждались временем, которое проводили вместе на карантине. Однако пара снова радует совместными выходами.

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Новый выход Джорджа и Амаль Клуни

В столице Великобритании проходит Лондонский кинофестиваль, на который и пришли супруги. Амаль Клуни поддержала своего мужа на премьере ленты "Нежный бар" и вместе с ним появилась на красной дорожке.

Пара не стеснялась демонстрировать нежные и теплые чувства на публике. Они обнимались и целовались перед камерами.



Джордж и Амаль Клуни / Фото Getty Images

Образы звездной пары

Джордж Клуни предстал в роскошном черном смокинге, белой рубашке и лакированных туфлях. Рядом с ним гармонично смотрелась жена Амаль.

Возлюбленная актера на красной дорожке позировала перед объективами в изысканном белом платье со шлейфом и пайетками, которые бликовали разными цветами. Наряд от лондонского дома моды 16Arlington был собран на талии. Также фигуру женщины подчеркивало то, что платье было без бретелек.

Амаль Клуни дополнила образ серьгами-подвесками и массивными кольцами. Она распустила волосы и уложила их локонами. На лице звездная жена сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – красной помадой.



Джордж и Амаль Клуни / Фото Getty Images

Напомним, это второй выход пары на красную дорожку за последние 2 года. Первое совместное светское появление супругов состоялось в Лос-Анджелесе, на премьере того же фильма.

Публичным выходом Джордж и Амаль Клуни опровергли множество слухов, появлявшихся в сети из-за отсутствия пары в медийном пространстве. Пресса предполагала разные варианты развития событий: от развода до якобы второй беременности Амаль.