4 роки тому успішний голлівудський актор Джордж та адвокатка Амаль Клуні стали батьками близнюків Елли й Олександра. Західна преса підозрює, що Амаль знову вагітна.
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Джордж та Амаль Клуні чекають дитину
Джерело, близьке до пари, повідомило, що адвокатка перебуває на 3-4 місяці вагітності. Тому зовсім скоро буде помітно, що Амаль вагітна. ЗМІ підозрюють, що в зірок знову народяться близнюки.
Подружжя з нагоди радісної новини влаштувало вечірку з близькими та друзями 4 липня в Італії. Там вони оголосили про те, що знову стануть батьками. Джордж був дуже гордим, розповідаючи про майбутнє поповнення, а Амаль сяяла від щастя.
Інсайдер додав, що пара дуже хотіла ще дітей. Однак вони сумнівалися, чи вдасться їм здійснити мрію через вік адвокатки. Цього року їй виповнилося 43 роки.
Що відомо про сім'ю Джорджа та Амаль Клуні
- Пара познайомилась у 2013 році в Італії біля озера Комо. Там вони побудували спільне помешкання, де проводять час на канікулах.
- Наступного року закохані оголосили про заручини. Розкішне весілля відбулося 27 вересня 2014 року у Венеції.
- У лютому 2017 року Джордж та Амаль заявили, що стануть батьками. Вже 6 червня у них народились двійнята – Олександр та Елла.
- Подружжя пильно приховує дітей від папараці, та й самі вкрай рідко з'являються на публіці. Через це подейкували, що пара розлучається і має проблеми в сім'ї, однак вони це не коментували й досі живуть у шлюбі.