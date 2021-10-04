Рідкісний вихід Амаль і Джорджа Клуні відбувся у неділю, 4 жовтня, на прем'єрі фільму "Ніжний бар" (The Tender Bar), режисером якого став сам Джордж. Світська подія відбулась у Лос-Анджелесі, де окрім них прибуло чимало знакових гостей: Бен Аффлек, Тай Шерідан і Крістофер Ллойд, які зіграли у фільмі.
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Для червоної доріжки Джордж обрав костюм чорного кольору і чорну сорочку, водночас як Амаль – чорну сукню зі сріблястими візерунками, переділеною у поясі. Образ жінка доповнила такими ж босоніжками, чорним клатчем та дорогоцінними сережками.
Амаль та Джордж Клуні на червоній доріжці в Лос-Анджелесі / Фото Getty Images
Востаннє пару бачили у липні 2021 року на таємному побаченні в Італіії біля озера Комо, де в подружжя з дітьми є власна вілла. Втім, востаннє на червону доріжку вони разом виходили ще у жовтні 2019 року у Нью-Йорку.
Що відомо про шлюб Клуні
- Голлівудський красень, який був справжнім серцеїдом у шоу-бізнесі, мав чимало стосунків, поки не знайшов Амаль Клуні. Колись він був одружений із актрисою Талією Болсам (1989 – 1993), та мав численні романи з топовими зірками: Келлі Престон, Селін Балітран, Лізою Сноудон, Рене Зеллвегер, Крістою Аллен, Елізабеттою Каналіс, Стейсі Кіблер.
- Але у квітні 2014 року він неочікувано оголосив про заручини з британкою Амаль Аламуддін. Вони одружились в італійській Венеції, а вже у 2017 році Амаль народила від чоловіка двійнят: доньку Еллу та сина Олександра.
- Чоловік неодноразово хизувався, що зірвав джекпот, коли одружився з Амаль, адже вважає її неймовірною дружиною та матір'ю. На карантині пара постійно перебувала вдома, тому йому довелось перейняти частину домашніх обов'язків на себе.
- Наприкінці липня 2021 року в мережі з'явилась інформація, що Амаль нібито вдруге вагітна двійнятами, але представник пари згодом спростував усі чутки.