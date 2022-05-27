"Знову припинили спілкування": які стосунки з Анастасії Приходько з мамою під час війни
Джерело:"Слава +"
Українська співачка Анастасія Приходько вперше за три роки під час війни поспілкувалась з мамою. Але згодом вони знову розсварились та припинили тримати контакт.
Виконавиця Анастасія Приходько завдяки війні вперше помирилась з мамою. Але вони тримали зв'язок недовго.
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Анастасія Приходько про стосунки з мамою
Співачка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення вона недовго поговорила з мамою, але згодом між ними, схоже, виник конфлікт.
У нас була нетривала розмова, я скажу відверто. Ми десь були на зв'язку 5 днів, а потім вона щось "вимочила" і все. Ну не змінюється людина,
– зізналась Анастасія.
"Але коли вона написала, вперше за три роки, я думаю так: війна, не знаю, що може статися. Я їй написала, що я за все пробачаю. Щоб вона знала, що я не тримаю на неї зла, хоча мені було дуже важко, воно є там...", – додала зірка.
Анастасія Приходько додала, що їй було важливо, щоб мама знала, що її пробачили: "Але для мене було важливо, щоб вона знала, що все добре, й навіть коли знов трапились певні історії між нами, я кажу: ти вже знаєш, що я тебе пробачила. Але зробімо так, щоб зараз в мене не було цих додаткових нервів. І ми знову припинили будь-яке спілкування".
Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн
Якими були стосунки в Приходько з мамою
- Близько року тому Анастасія Приходько зізнавалась про "зраду" з боку рідних. Через це вона припинила спілкування з усією родиною. Однак у деталі зірка не вдавалась. Хоч раніше розповідала, що складні стосунки з мамою у Приходько були ще у юному віці
- До того ж мама артистки, Оксана Михайлівна щонайбільше п'ять разів бачила 6-річного внука Гордія. Тоді як п'ятимісячного Луку не навідувала зовсім.
- Мама Анастасії написала зірковій доньці у перший тиждень повномасштабної війни: "Мені через тиждень написала мати, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не на часі з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, напевно, треба спілкуватися".