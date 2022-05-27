Виконавиця Анастасія Приходько завдяки війні вперше помирилась з мамою. Але вони тримали зв'язок недовго.

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Анастасія Приходько про стосунки з мамою

Співачка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення вона недовго поговорила з мамою, але згодом між ними, схоже, виник конфлікт.

У нас була нетривала розмова, я скажу відверто. Ми десь були на зв'язку 5 днів, а потім вона щось "вимочила" і все. Ну не змінюється людина,

– зізналась Анастасія.

"Але коли вона написала, вперше за три роки, я думаю так: війна, не знаю, що може статися. Я їй написала, що я за все пробачаю. Щоб вона знала, що я не тримаю на неї зла, хоча мені було дуже важко, воно є там...", – додала зірка.

Анастасія Приходько додала, що їй було важливо, щоб мама знала, що її пробачили: "Але для мене було важливо, щоб вона знала, що все добре, й навіть коли знов трапились певні історії між нами, я кажу: ти вже знаєш, що я тебе пробачила. Але зробімо так, щоб зараз в мене не було цих додаткових нервів. І ми знову припинили будь-яке спілкування".

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Якими були стосунки в Приходько з мамою