Українська співачка Анастасія Приходько залишається в Україні, так само як і її батьки. Вперше за 3 роки зірка почала спілкуватися з мамою.

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Анастасія Приходько помирилась з мамою

Співачка розповіла, що мама їй написала у перший тиждень повномасштабної війни. Приходько вирішила, що в такий час треба підтримувати зв'язок.

Мені через тиждень написала мати, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не на часі з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, напевно, треба спілкуватися. Я вирішила так,

– розповіла виконавиця.

Чому зірка не спілкувалась з мамою