34-річна Анастасія Приходько вперше заговорила про непорозуміння з ріднею. Вона не стала розкривати деталей сімейного конфлікту, заявивши, що рана ще свіжа. За словами співачки, мама зрадила її.

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Коли так роблять близькі – це дуже боляче. Але мені вистачило розуміння й досвіду, щоб просто припинити спілкування з усією своєю родиною. Зрада – це великий біль,

– заявила артистка.

Незрозуміло, з чим пов'язаний такий різкий вчинок Анастасії Приходько. Однак, судячи з наступних заяв знаменитості, мама не цікавилась ані її життям, ані життям онуків.

За словами співачки, Оксана Михайлівна щонайбільше п'ять разів бачила 6-річного внука Гордія. Тоді як п'ятимісячного Луку не навідувала зовсім. Це при тому, що мати та її зіркова донька мешкають в одному місті.

"Напевно, дуже зайнята людина", – беземоційно прокоментувала Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько з мамою / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, у жовтні 2018 року, коли Анастасія Приходько йшла зі сцени, Оксана Михайлівна заявляла, що найбільше пишається донькою, яку виростила патріоткою. Тоді жінка обіцяла: "Разом ми шалена сила". Схоже, за останні три роки змінилось багато.