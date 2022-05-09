Хлопці з гурту Citi Zēni розповіли, що вперше зустрілись з гурту Kalush Orchestra на вечірці перед Євробаченням. Вони зрозуміли, що українські музиканти не достатньо добре говорять англійською, а вони – не знають української. Тому знайшли особливий підхід.

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Гаразд, тож, як нам підійти до них? Все, що ми знаємо українською це "Будьмо". Тому ми підійшли до них, сказали єдине слово, яке знаємо, випили, а потім запитали, чи можна говорити російською, тому що ми справді хотіли з ними поговорити без посередників, тобто без перекладачів,

– розповіли у Citi Zēni.

Музиканти також додали, що Kalush Orchestra – чудові хлопці:

"Вони наче крутіша версія нас, що дуже приємно. І нам було так весело просто поговорити з ними і зрозуміти, які їхні погляди на Євробачення на те, що відбувається. І що ми можемо сказати – ви обрали дійсно хорошого представника".

Варто додати, що латиші нещодавно по-особливому підтримали Україну, зробивши кавер на пісню Stefania, з якою на конкурсі виступатимуть Kalush Orchestra. Свій переспів Citi Zēni випустили у День відновлення незалежності Латвійської Республіки.

Citi Zēni – Stefania: дивитись відео онлайн