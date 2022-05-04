Прибалтійські країни і не тільки вже давно висловили свою велику солідарність українському народові, за що їм українці будуть завжди вдячні. Черговим жестом уваги та підтримки стала нова версія пісні гурту Kalush Orchestra "Stefania", яка стала символом боротьби з Росією на початку повномасштабної війни.

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Чоловіки з гурту Citi Zēni зазначили, що "усі заслуговують на незалежність, і вони, як латиші, знають, наскільки це важливо". У День відновлення незалежності Латвійської Республіки вони випустили пісню для українців, аби вкотре нагадати, як важливо бути вільним.

Citi Zēni – Stefania: дивитись відео онлайн

Варто додати, що представники Латвії на Євробаченні виступатимуть у першому півфіналі 10 травня під номером 2. Українці складуть їм компанію у тому ж півфіналі під номером 6. Латиші виступатимуть з піснею "Eat Your Salad".

Citi Zēni – Eat Your Salad: дивитись відео онлайн