Згідно з публічними даними Федерального бюро в'язниць, Комбса звільнять 8 травня 2028 року. Пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Шона Комбса засудили до 50 місяців позбавлення волі (4 роки й 2 місяці). Репера визнали винним у перевезенні людей для заняття проституцією, однак присяжні виправдали його за більш серйозними звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та змові з метою рекету.

Чоловік уже пробув у в'язниці приблизно рік. Його утримують у в'язниці в Брукліні з моменту арешту у вересні 2024 року.

У серпні захист Комбса повідомляв CNN, що звернувся до адміністрації Дональда Трампа щодо можливого помилування. На початку жовтня президент США підтвердив, що репер подав прохання про помилування.

Однак раніше в інтерв'ю Newsmax американський лідер заявляв, що навряд чи помилує Шона.

Я був дуже дружній з ним, я чудово з ним ладнав, і він здавався мені приємною людиною. Я не дуже добре його знав. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим,

– сказав Трамп.

За словами президента США, це "ускладнило помилування Комбса".

