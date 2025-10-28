Згідно з публічними даними Федерального бюро в'язниць, Комбса звільнять 8 травня 2028 року. Пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Не пропустіть Приставили ніж до горла: на P Diddy скоїли замах у в'язниці
Шона Комбса засудили до 50 місяців позбавлення волі (4 роки й 2 місяці). Репера визнали винним у перевезенні людей для заняття проституцією, однак присяжні виправдали його за більш серйозними звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та змові з метою рекету.
Чоловік уже пробув у в'язниці приблизно рік. Його утримують у в'язниці в Брукліні з моменту арешту у вересні 2024 року.
У серпні захист Комбса повідомляв CNN, що звернувся до адміністрації Дональда Трампа щодо можливого помилування. На початку жовтня президент США підтвердив, що репер подав прохання про помилування.
Однак раніше в інтерв'ю Newsmax американський лідер заявляв, що навряд чи помилує Шона.
Я був дуже дружній з ним, я чудово з ним ладнав, і він здавався мені приємною людиною. Я не дуже добре його знав. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим,
– сказав Трамп.
За словами президента США, це "ускладнило помилування Комбса".
Що ще відомо про судовий розгляд справи P.Diddy?
Під час судового розгляду захист Шона Комбса визнав, що репер вчиняв насильство щодо жінок, з якими перебував у стосунках.
Присяжним неодноразово показували відеозаписи, на яких він жорстоко бив співачку Кессі Вентуру в коридорі готелю в Лос-Анджелесі у 2016 році, а також зображення кривавих порізів та синців на її тілі.
Вентура була головним свідком у справі свого колишнього бойфренда. Співачка заявляла, що Комбс неодноразово знущався з неї, змушував вживати наркотики й займатися сексом з іншими чоловіками проти її волі, контролював її кар'єру і фінанси.
Інша жінка також розповіла про насильство з боку репера.