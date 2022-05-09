Ребята из группы Citi Zēni рассказали, что впервые встретились с группой Kalush Orchestra на вечеринке перед Евровидением. Они поняли, что украинские музыканты недостаточно хорошо говорят по-английски, а они – не знают украинского. Поэтому был найден особый подход.

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Ладно, как нам подойти к ним? Все, что мы знаем на украинском это "Будьмо". Поэтому мы подошли к ним, сказали единственное слово, которое знаем, выпили, а потом спросили, можно ли говорить по-русски, потому что мы действительно хотели с ними поговорить без посредников, то есть без переводчиков,

– рассказали в Citi Zēni.

Музыканты также добавили, что Kalush Orchestra – замечательные ребята.

"Они как крутая версия нас, что очень приятно. И нам было так весело просто поговорить с ними и понять, какие их взгляды на Евровидение на то, что происходит. И что мы можем сказать – вы выбрали действительно хорошего представителя".

Стоит добавить, что латыши недавно поддержали Украину по-особенному, сделав кавер на песню Stefania, с которой на конкурсе будут выступать Kalush Orchestra. Свой перепев Citi Zēni выпустили в День восстановления независимости Латвийской Республики.

Citi Zēni – Stefania: смотреть видео онлайн