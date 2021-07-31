Зможе підтвердити брехню: Джонні Депп виграв у суді проти Ембер Герд

Адвокати голлівудського актора Джонні Деппа сумлінно працювали над його справою проти Ембер Герд. У січні вони виявили, що акторка не віддала 7 мільйонів доларів на благодійність, як обіцяла. Після подання петиції у суді запевнили, що тепер перевірять, куди пішли кошти Герд.

У січні 2021 року команда Джонні Деппа знайшла неточності та брехню у показаннях Ембер Герд щодо справи 7 мільйонів, які повністю мали піти на благодійність. Адвокати подали петицію до Верховного суду Нью-Йорка з проханням передати документи, які підтвердять, чи акторка виконала обіцянку.

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Верховний суд Нью-Йорка задовольнив це клопотання – Джонні Депп виграв суд. Організація, яка мала прийняти суму грошей від Герд, повинна надати дані про пожертвування.

Це може стати важливим кроком у судовій тяганині Деппа проти Ембер Герд, адже коли документи підтвердять брехню, стане зрозуміло, що акторка могла обманути суддю не один раз.

Про які гроші йдеться

Гучне розлучення акторів Джонні Деппа та Ембер Герд сталося у 2016 році. Після цього зірка виплатив колишній дружині 7 мільйонів доларів. Жінка заявила, що їй ці гроші не потрібні, тому вона віддасть їх на благочинність.

Ембер Герд мала розділити отриману суму між двома організаціями: Американським союзом захисту громадянських свобод і дитячою лікарнею Лос-Анджелеса.

Натомість адвокати Джонні Деппа вивчили фінансові документи Американського союзу захисту дітей, з яких помітно, що акторка виплатила тільки 100 тисяч доларів, а не обіцяних 3,5 мільйона.

Зазначимо, команда Джонні Деппа не вперше доводить брехню Ембер Герд. Акторка нібито стверджувала, що чоловік після одного з конфліктів був агресивним, наніс їй травми, а в будинку влаштував погром. Поліцейські були на місці події, відео з їхніх нагрудних камер підтверджують неточність слів зірки. До того ж на тілі Герд не знайшли жодних ушкоджень, а в будинку не було матеріальної шкоди.