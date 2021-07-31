У січні 2021 року команда Джонні Деппа знайшла неточності та брехню у показаннях Ембер Герд щодо справи 7 мільйонів, які повністю мали піти на благодійність. Адвокати подали петицію до Верховного суду Нью-Йорка з проханням передати документи, які підтвердять, чи акторка виконала обіцянку.
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Верховний суд Нью-Йорка задовольнив це клопотання – Джонні Депп виграв суд. Організація, яка мала прийняти суму грошей від Герд, повинна надати дані про пожертвування.
Це може стати важливим кроком у судовій тяганині Деппа проти Ембер Герд, адже коли документи підтвердять брехню, стане зрозуміло, що акторка могла обманути суддю не один раз.
Про які гроші йдеться
- Гучне розлучення акторів Джонні Деппа та Ембер Герд сталося у 2016 році. Після цього зірка виплатив колишній дружині 7 мільйонів доларів. Жінка заявила, що їй ці гроші не потрібні, тому вона віддасть їх на благочинність.
- Ембер Герд мала розділити отриману суму між двома організаціями: Американським союзом захисту громадянських свобод і дитячою лікарнею Лос-Анджелеса.
- Натомість адвокати Джонні Деппа вивчили фінансові документи Американського союзу захисту дітей, з яких помітно, що акторка виплатила тільки 100 тисяч доларів, а не обіцяних 3,5 мільйона.
Зазначимо, команда Джонні Деппа не вперше доводить брехню Ембер Герд. Акторка нібито стверджувала, що чоловік після одного з конфліктів був агресивним, наніс їй травми, а в будинку влаштував погром. Поліцейські були на місці події, відео з їхніх нагрудних камер підтверджують неточність слів зірки. До того ж на тілі Герд не знайшли жодних ушкоджень, а в будинку не було матеріальної шкоди.