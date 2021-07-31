Новина про те, що знаменита зіркова пара Джорджа та Амаль Клуні очікує дитину, швидко розлетілась мережею. Однак пара не спішила коментувати ці чутки.
Важливо Знову близнюки: дружина Джорджа Клуні Амаль вагітна, – ЗМІ
Представник пари відреагував на чутки
Знаменитості не стали особисто надсилати повідомлення пресі чи аудиторії. З відповіддю виступив офіційний представник Джорджа та Амаль Клуні.
Повідомлення про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідають дійсності,
– заявив він.
Цікаво, що 29 липня папараці помітили актора з дружиною та дітьми на прогулянці. Вони очікували на замовлення в ресторані й спостерігали за качками. Фігура Амаль Клуні на фото не залишила жодних підозр про можливу вагітність.
Що було відомо про "вагітність" Амаль Клуні
- Днем раніше інсайдер оголосив, що адвокатка перебуває на 3-4 місяці вагітності. Західна преса стверджувала, що в Джорджа та Амаль знову народяться близнюки. У 2017 році вони стали батьками Олександра та Елли.
- Джерело, близьке до пари, розповіло, що зірки нібито влаштували вечірку в Італії 4 липня. Там вони оголосили друзям та близьким, що знову стануть батьками.
- Інсайдер додав, що пара дуже хотіла ще дітей. Однак вони сумнівалися, чи вдасться їм здійснити мрію через вік адвокатки. Їй виповнилося 43 роки.