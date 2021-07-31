Новина про те, що знаменита зіркова пара Джорджа та Амаль Клуні очікує дитину, швидко розлетілась мережею. Однак пара не спішила коментувати ці чутки.

Важливо Знову близнюки: дружина Джорджа Клуні Амаль вагітна, – ЗМІ

Представник пари відреагував на чутки

Знаменитості не стали особисто надсилати повідомлення пресі чи аудиторії. З відповіддю виступив офіційний представник Джорджа та Амаль Клуні.

Повідомлення про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідають дійсності,

– заявив він.

Цікаво, що 29 липня папараці помітили актора з дружиною та дітьми на прогулянці. Вони очікували на замовлення в ресторані й спостерігали за качками. Фігура Амаль Клуні на фото не залишила жодних підозр про можливу вагітність.

Що було відомо про "вагітність" Амаль Клуні