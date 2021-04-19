Як зазначили у виданні, акторка Ембер Герд начебто стверджувала, що чоловік після чергової сварки був агресивним, наніс їй травми, а в будинку влаштував погром. Поліцейські були на місці події в Лос-Анджелесі, а кадри з їхніх нагрудних камер начебто підтверджують недостовірність слів зірки.

До слова Не виконала обіцянку: адвокати Джонні Деппа звинуватили Ембер Герд у брехні

Поліцейські також підтвердили, що не виявили ані тілесних ушкоджень, ані матеріального збитку, ані свідчень злочину. Адвокат Джонні Деппа переконаний, що Ембер Герд намагалась вчергове збрехати у процесі слідства.

Ембер Герд і її друзі описали хаотичне і брудне місце злочину, але нещодавно випущені відео поліції Лос-Анджелеса недвозначно показують, що пентхаус був абсолютно неушкодженим і що їхні показання були ще однієї грандіозною вигадкою,

– заявив представник актора.

Що відомо про справу Герд та Деппа?