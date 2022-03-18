Злитися на Путіна і слухати Арестовича: Alyona Alyona показала нові звички українців у час війни

Українська виконавиця Alyona Alyona створила серію фото, у яких показала нові звички українців. Вони сформувалися за 21 день повномасштабної війни.

Існує думка, що за 21 день у людей формується звичка. Реперка Alyona Alyona оригінально розповіла про нові звички українців.

Дивіться також За неї дуже соромно, – Дурнєв прокоментував позицію Регіни Тодоренко у війні

Alyona Alyona склала список звичок українців

На думку виконавиці, за три тижні війни практично кожен українець звик починати день зі спілкування з рідними. Також за 21 день український народ навчився швидко збиратися в укриття, але вже ввечері засинати з думками про перемогу.

Звички українців за версією Alyona Alyona

7:30 – "Написати рідним "Як ти?"",

9:42 – "Задонатити гроші фонду",

11:59 – "Подивитися новини та злитися на Путіна",

12:00 – "Подивитися Арестовича та заспокоїтися",

15:11 – "Мріяти, що будеш робити після війни",

18:37 – "Збиратися в укриття за 3 хвилини",

22:02 – "Засинати з гордістю за свою країну та з вірою у перемогу".

Alyona Alyona показала звички українців:

Додамо, раніше реперка наочно демонструвала, чому українці та росіяни – абсолютно різні.