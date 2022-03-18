Існує думка, що за 21 день у людей формується звичка. Реперка Alyona Alyona оригінально розповіла про нові звички українців.
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Alyona Alyona склала список звичок українців
На думку виконавиці, за три тижні війни практично кожен українець звик починати день зі спілкування з рідними. Також за 21 день український народ навчився швидко збиратися в укриття, але вже ввечері засинати з думками про перемогу.
Звички українців за версією Alyona Alyona
- 7:30 – "Написати рідним "Як ти?"",
- 9:42 – "Задонатити гроші фонду",
- 11:59 – "Подивитися новини та злитися на Путіна",
- 12:00 – "Подивитися Арестовича та заспокоїтися",
- 15:11 – "Мріяти, що будеш робити після війни",
- 18:37 – "Збиратися в укриття за 3 хвилини",
- 22:02 – "Засинати з гордістю за свою країну та з вірою у перемогу".
Alyona Alyona показала звички українців:
Додамо, раніше реперка наочно демонструвала, чому українці та росіяни – абсолютно різні.